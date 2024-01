Politiche di coesione, domande entro domani per le assunzioni al Sud

Le manifestazioni di interesse per l’assegnazione di funzionari eterofinanziati in modo stabile per l’attuazione delle politiche di coesione vanno presentate entro le ore 12 di domani tramite la piattaforma del dipartimento della Coesione.

Tra le condizioni per poter presentare la domanda è previsto che i posti richiesti siano già esistenti e vacanti nella dotazione organica, mentre l’inserimento nel programma del fabbisogno può essere disposto anche successivamente all’accettazione della richiesta...