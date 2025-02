Funzioni centrali, automatismo del buono pasto in smart working

Equiparare convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza, introduce un automatismo che consente di erogare il buono pasto nelle giornate di lavoro agile anche in assenza della misurazione della durata della prestazione.

Questi i contenuti del parere Aran pubblicato il 30 gennaio scorso (CFC141b) che restituisce una prima lettura della nuova disposizione contrattuale entrata...