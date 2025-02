Politiche di coesione, le priorità per salvare i fondi Ue: 242 progetti per 3,7 miliardi

È pronta la lista dei progetti urgenti della programmazione europea 2021-2027: oltre 3,7 miliardi da spendere in modo prioritario, in sei settori strategici, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi della presidenza del Consiglio. Si tratta in tutto di 242 interventi, indicati da Regioni e ministeri al Dipartimento per le politiche di coesione, nei sei ambiti che erano stati individuati con la riforma della politica di coesione varata dall’ex ministro e ora commissario Ue Raffaele Fitto con il decreto...

