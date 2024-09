Polizze catastrofali, obbligo senza sanzioni e indennizzi a rischio

L’obbligo di assicurazione dei rischi da catastrofi naturali per gli immobili delle imprese, previsto dalla legge 213/2023, si avvicina: andrà in vigore il 1° gennaio 2025 (salvo possibili proroghe) e il Dm attuativo è quasi pronto. Ma restano dubbi di sostenibilità: l’obbligo riguarda rischi rilevantissimi e non facilmente assicurabili, quindi per garantire gli indennizzi va tra l’altro limitata l’evasione. Che però la legge non punisce con sanzioni. Una lacuna colmabile indirettamente solo nel ...

