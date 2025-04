Polizze catastrofali, rinvio differenziato per le imprese

La proroga dei termini per l’entrata in vigore dell’obbligo di una polizza contro le calamità naturali per le imprese alla fine è arrivata. A pochi giorni dalla scadenza del 31 marzo, il consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto legge che introduce rinvii scaglionati a seconda delle dimensioni delle imprese. Le aziende di dimensioni più piccole avranno tempo fino al primo gennaio 2026 per mettersi in regola; le imprese di medie dimensioni dovranno farlo entro il primo ottobre.



