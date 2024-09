Polizze catastrofali alla stretta finale, ma spunta l’emendamento

Il conto alla rovescia per far decollare le polizze contro le catastrofi naturali a carico delle le imprese, in particolare per terremoti, frane e alluvioni è partito. Il testo del decreto attuativo è ormai pronto, come anticipato da Il Sole 24 Ore del 4 settembre scorso. Adesso è il momento del confronto tra i dicasteri incaricati di redigere il provvedimento, il ministero per il Made in Italy in collaborazione con il ministero dell’Economia, e le categorie imprenditoriali coinvolte dalle nuove ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi