Polizze fideiussorie, l’Anac rimprovera Veneto Strade: verificare sempre la validità

Appena lo scorso 10 aprile l’Anac aveva “pizzicato” una stazione appaltante che non aveva effettuato un adeguato controllo sulla polizza fideiussoria per un appalto di oltre un milione di euro. A distanza di poco più di due mesi, l’Autorità guidata da Giuseppe Busia ha rimproverato per la stessa cosa una stazione appaltante di maggiori dimensioni e per un appalto di importo ben più elevato dei precedenti. Con il provvedimento n.4180/2023 del 24 giugno scorso, appena pubblicato sul sito, l’Autorità...

