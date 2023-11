Possibile transitare da un bonus all’altro distinguendo le spese di Giorgio Gavelli

. A ciascuna agevolazione è riconosciuto il rispettivo tetto massimo

Building under construction









La fine del superbonus per le villette e le unità autonome e indipendenti in contesti plurifamiliari e il ridimensionamento di quello condominiale portano inevitabilmente i contribuenti a chiedersi in che modo agevolare i pagamenti da effettuare nel 2024 sui lavori ancora in corso alla fine di quest’anno. Che si possa aspirare ad altri bonus è confermato dalla circolare n. 13/E/2023, con cui l’Agenzia ha affermato che, esauritosi il 110%, i contribuenti possono «indipendentemente dalla data di effettuazione...