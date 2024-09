Poste, il governo accelera: Opv entro ottobre, lo Stato resterà sopra il 50%

Il governo è intenzionato a rimettere in moto la macchina per la cessione sul mercato di una seconda tranche di Poste Italiane, pari al 15% del capitale. E intende chiudere l’operazione prima della fine dell’anno, presumibilmente nel seconda metà di ottobre. Il possibile incasso per lo Stato è di 2,49 miliardi ai valori di Borsa di questi giorni. L’operazione non può che essere un’offerta pubblica di vendita, coinvolgendo quindi sia gli investitori istituzionali che risparmiatori e dipendenti. Strada...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi