Poteri sostitutivi e revisione degli appalti per accelerare

La sesta rata del Pnrr è una rata “di passaggio” con una combinazione di riforme e investimenti. Sul primo fronte si registrano progressi significativi, riguardanti la disabilità, l’autosufficienza degli anziani e il contrasto al lavoro sommerso. Anche il nuovo Dl Coesione rientra tra gli obiettivi di questa fase. Fanno parte della rata altre riforme importanti, in corso di realizzazione, come quella del processo civile, con l’entrata in vigore delle misure per ridurre l’arretrato, la riforma della...

