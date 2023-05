Ppp, le novità per il contratto di disponibilità di Guido Alberto Inzaghi e Viviana Cavarra

L'obiettivo è demandare all'autonomia delle parti (anche attraverso il supporto di contratti-tipo Anac) la specificazione di tutti gli aspetti volti alla realizzazione dell'operazione









Il partenariato pubblico-privato (Ppp) è uno strumento che da sempre affascina sia amministrazioni pubbliche che operatori privati in quanto è sganciato dalle logiche che regolano il tradizionale contratto d'appalto; basti solo pensare che, nell'ambito del Ppp, vige il principio di atipicità delle forme contrattuali. In forza di questo principio, le parti possono infatti creare schemi contrattuali che rispondano il più possibile alle esigenze specifiche del caso concreto per il raggiungimento con...