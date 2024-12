Prato, l’Anas raddoppia viale Leonardo da Vinci per 51,1 milioni

L’Anas migliora la viabilità stradale a Prato con un bando dal valore di 51.143.453 euro. L’intervento, nello specifico, riguarda la Ss 64 Porrettana, asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest. Il progetto presenta un’estensione complessiva pari a circa 1,1 km e prevede il raddoppio del tratto del viale Leonardo da Vinci (strada Declassata) compreso tra via Marx e via Nenni, nel centro abitato, attraverso il suo interramento in galleria artificiale di circa 415 metri...

