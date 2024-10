Prato rinnova le reti del gas con un accordo quadro da 17,6 milioni

A Prato prende il via la procedura per rinnovare le reti del gas. Centria ha pubblicato il bando di accordo quadro per i lavori, servizi e forniture per tutte le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento delle tubazioni gas e impianti, la realizzazione di estensioni e sostituzioni delle reti gas, costruzione di nuovi allacciamenti ai clienti; le attività per la misura, gli interventi per le ispezioni e verifiche presso i gruppi di riduzione; la realizzazione di dispersori...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi