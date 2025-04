Presidente del consiglio comunale, dal Tar Sardegna le regole per la revoca

I presupposti per la revoca del presidente del consiglio comunale sono incentrati sulla valutazione dell’operato di un amministratore già in carica, mentre i presupposti del relativo atto di nomina sono espressivi di un ampio consenso iniziale delle forze politiche consiliari. Tenuto conto di ciò, nulla vieta che il consiglio adotti un regolamento recante la possibilità di revoca del proprio presidente con decisione da approvarsi a una maggioranza meno qualificata di quella prevista per la nomina...

