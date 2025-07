Appalto integrato, De Maio (Inarcassa): strumento opaco che svuota l’equo compenso

Un monito forte al legislatore contro l’abuso dell’appalto integrato. A lanciarlo è il presidente della Fondazione Inarcassa, Andrea De Maio, che denuncia l’uso distorto dell’istituto da parte delle amministrazioni pubbliche, soprattutto nell’ambito del Pnrr. Per De Maio l’appalto integrato non è la scorciatoia giusta per accelerare la spesa, ma uno strumento opaco, che mette a rischio la qualità delle opere pubbliche e svuota di significato il principio dell’equo compenso «Affidare la progettazione...

