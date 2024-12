Prevenzione sismica, Musumeci: piano decennale, si parte con 250 milioni L’annuncio del ministro della Protezione Civile nella giornata della prevenzione sismica. Secondo una stima di Inarcassa, ingegneri e architetti servirebbero 219 miliardi in 30 anni per mettere in sicurezza 18 milioni di immobili in Italia