Prezzi casa, crescono solo i valori delle nuove abitazioni

Il mercato residenziale è in realtà composto da due mercati sempre più diversi: quello delle nuove case, i cui prezzi sono cresciuti in un anno in media del 5,6% e quello delle case usate, che sono rimaste praticamente stabili con un +0,4%. Questo dato dice molte più cose dell’incremento medio nazionale del 1,3 per cento, registrato dall’Istat nel suo Indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) relativo all’intero 2023 e all’ultimo trimestre dello stesso anno. La distanza tra i due mercati - quello...

