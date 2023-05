Prima l'offerta poi i requisiti: il nuovo codice generalizza «l'inversione procedimentale» di Stefano Usai

Dopo il test positivo del decreto Sblocca-cantieri estesa a tutti gli appalti la soluzione prima riservata ai settori speciali









Il nuovo Codice introduce, in via generale per gli appalti ordinari e non solo dei settori speciali, la prerogativa della inversione procedimentale ovvero della possibilità di verifica preventiva delle offerte rispetto alla verifica della documentazione prodotta dagli appaltatori. Modifica richiesta da più parti quale misura di semplificazione delle procedure di aggiudicazione ordinarie.

Il Codice del 2016

Il codice del 2016, con l'articolo 133 contingenta l'applicazione dell'inversione procedimentale...