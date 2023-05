Principio di rotazione meno rigido nel nuovo codice: ecco vincoli e deroghe di Roberto Mangani

Per escludere il contraente uscente servono due affidamenti precedenti nello stesso settore merceologico. Ma la Pa può valutare anche l'«accurata esecuzione» del contratto









L'articolo 49 del Dlgs 36/2023 contiene alcune disposizioni in tema di principio di rotazione nei contratti sottosoglia. Si tratta di una parziale novità, nel senso che nel Dlgs 50/2016 vi era solo l'affermazione del principio, ma non la sua declinazione in regole predefinite.

Tali regole erano state poi dettate dall'Anac nelle Linee guida n. 4 e molte delle relative indicazioni sono state recepite nella disciplina dell'articolo 49.

Principio di rotazione e divieto di affidamento/aggiudicazione...