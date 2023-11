Professionisti e bonus casa: plusvalenze non tassabili di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Il differenziale generato dalle operazioni di cessione non rientra in nessuna categoria del Tuir ma solo se non c’è prestazione professionale









Il plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti non è tassata. Purché, però, i professionisti non abbiano partecipato ad attività riconducibili alla formazione dei crediti. L’importante conclusione arriva con l’interpello n. 472/2023, pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate, nel quale viene analizzato il trattamento fiscale dei differenziali lucrati in caso di acquisto di bonus edilizi. Un interpello che riprende, nella sostanza, la risposta n. ...