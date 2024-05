Professionisti, subito l’incentivo che premia le aggregazioni

Dopo anni di attesa scatterà da subito, con l’entrata in vigore del decreto, la neutralità fiscale delle aggregazioni tra professionisti. In pratica i singoli che si associano tra loro e gli studi che, da associati, si trasformano in società non pagheranno imposte. Un incentivo, quello della neutralità fiscale, pensato proprio per spingere la galassia delle professioni, ancora organizzata per la maggior parte in realtà di piccole dimensioni o individuali, a unirsi e a crescere. «Una svolta epocale...

