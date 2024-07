Progettazione, EF Solare Italia acquista Scs Ingegneria

Continua il consolidamento societario nell’ingegneria. EF Solare Italia ha siglato un accordo preliminare per l’acquisizione di una quota di maggioranza di SCS Ingegneria. Controllata al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipata per il restante 30% da Crédit Agricole Assurances la società acquirente è leader nel fotovoltaico in patria e tra i principali player europei con una potenza installata di oltre 1 GW.

SCS Ingegneria, con sede a Ostuni (Br) è nata nel 2005 dallo studio Cavallo-Sergi...