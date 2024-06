Progettazione, fondamentale partire da un Documento di indirizzo ben costruito dalla Pa

Il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), del D.lgs. 36/2023 Allegato I7, rappresenta un elemento cruciale nella pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche. Questo documento non solo fornisce le linee guida per la progettazione, ma garantisce anche che tutte le fasi del progetto siano eseguite in modo coerente, sicuro e conforme alle normative vigenti. Un aspetto fondamentale del Dip è l’integrazione della gestione del rischio, basata sulla norma Uni Iso 31000 (Risk Management...