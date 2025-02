Progettazione, gara da 2,3 milioni per ampliare l’aeroporto di Bergamo

Vale quasi 2,3 milioni (esattamente 2.286.383,54 euro) la gara di progettazione mandata in gara da Sacbo Spa, il gestore dello scalo aeroportuale di Orio al Serio, per ampliare lo scalo. L’intervento riguarda la fase “Costruttiva 3” (Pier fase 3) per l’ampliamento del terminal passeggeri dello scalo lombardo, come previsto dal Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030. Più esattamente, il servizio include le seguenti attività: indagini preliminari propedeutiche allo sviluppo della progettazione; progettazione...

