Progettazione, Oice: in calo (ma resta significativa) la quota di bandi Pnrr sul totale del mercato

Il Pnrr pesa sempre meno nel mercato della progettazione ma continua a dare un contributo significativo al mercato. Nel secondo trimestre dell’anno in corso sono stati mandati in gara 202 bandi di progettazione e altri servizi tecnici relativi ad appalti Pnrr per un valore di 92,75 milioni di euro, pari a -8,5% in valore rispetto al trimestre precedente (101,4 milioni di euro con 262 bandi) e a -86,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima (quasi 694 milioni con 859 bandi). Lo comunica l’Oice...

