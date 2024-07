Progettazione, nel salernitano tre gare sprint per oltre 2,2 milioni di euro

La Comunità montana GELBISON CERVATI ha mandato in gara tre appalti di progettazione esecutiva per interventi contro il rischio idrogeologico, per un valore complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. Il bando informa che a causa del “rischio di perdita del finanziamento” è stata scelta la procedura aperta accelerata, con scadenza fissata al 2 agosto prossimo. I tre avvisi prevedono la sistemazione idrogeologica e ambientale di tre diversi ambiti.

Il primo bando, per importo, riguarda i “Torrenti Selva...