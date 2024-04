Progressioni verticali «in deroga», il plafond dello 0,55% è al netto degli oneri riflessi

Lo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, che rappresenta il plafond massimo da destinare alle progressioni verticali in deroga, è inteso al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

Gli enti in relazione al proprio modello organizzativo nell’ambito delle proprie prerogative datoriali, previo confronto con la parte sindacale, possono prevedere dei profili professionali aggiuntivi rispetto a quelli indicati in via esemplificativa (ma non esaustiva) dal contratto del 16 novembre 2022...