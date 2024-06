Progressioni verticali con lo 0,55%, nessuna esclusione dalle spese di personale

La quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali «in deroga», non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e, di conseguenza, non può essere esclusa dal limite di spesa di personale posto dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006.

Questa la conclusione cui è giunta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 148/2024/PAR.

Il contratto del comparto degli enti locali del 16 novembre...