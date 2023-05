Pronta la relazione, in cabina di regia settimana prossima di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Al via anche i bilaterali con le Regioni per rivedere i progetti territoriali









Arriverà la prossima settimana la relazione del Governo sullo stato di attuazione del Pnrr. Una «fotografia aggiornata», assicurano dall’Esecutivo, che il ministro Raffaele Fitto presenterà prima in cabina di regia, per poi illustrarla in Consiglio dei ministri e in Parlamento. Con uno scopo preciso, che guarda più al futuro che al passato: rivendicare i risultati raggiunti sin qui, ma soprattutto indicare le difficoltà e le nubi che si addensano sui prossimi traguardi da tagliare.

Se sulla terza ...