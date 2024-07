Proteste anti Ponte, varata la stretta

Vietato protestare contro il Ponte sullo Stretto, con il via libera delle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera a un emendamento al ddl sicurezza della Lega: prevede un’aggravante per cui “se la violenza o minaccia” a un pubblico ufficiale “è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica la pena è aumentata”. Un avvertimento esplicito per tutti i nopontisti che di recente, in migliaia, hanno manifestato a Villa San Giovanni...

