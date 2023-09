Protezione civile, operativo il riparto alle Regioni delle risorse 2022-2023 di M.Fr.

In Gazzetta il decreto che assegna 20 milioni ai euro agli enti territoriali









Approda finalmente in Gazzetta - a quasi due mesi dalla data di registrazione della Corte dei Conti - il Dpcm che rende operativo il riparto alle Regioni dei 20 milioni di euro del Fondo protezione civile per le due annualità 2022 e 2023. Il decreto firmato dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio applica i criteri di riparto concordati con le Regioni alle risorse stanziate in tempi diversi da due decreti legge.



Il testo fa riferimento in particolare agli interventi che si rendono necessari...