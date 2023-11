Prove concorsuali differite per la candidata in gravidanza di Pietro Alessio Palumbo

La tutela della maternità va garantita anche in occasione della preparazione e dello svolgimento di una prova selettiva

A norma di Costituzione la maternità va tutela sempre e comunque. In attuazione di questo inviolabile principio le norme primarie prevedono l’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro al fine di salvaguardare la salute di mamma e bambino anche rispetto a situazioni di stress derivanti dal rapporto di lavoro. Secondo il Tar del Lazio (ordinanza n. 6671/2023) si tratta di condizioni, a ben vedere, non dissimili da quelle verificabili in occasione della preparazione e dello svolgimento di una...