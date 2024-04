Province, anche l’Europa chiede il ritorno di fondi ed elezione diretta

La riforma Delrio delle Province compie 10 anni giusto oggi, perché le nuove regole scritte nella legge 56/2014 entrarono in vigore il giorno successivo al 7 aprile, data di pubblicazione del testo sulla «Gazzetta Ufficiale». Sono stati dieci anni di vita stentata, per l’insuccesso del curioso tentativo istituzionale di anticipare per legge ordinaria gli effetti di una riforma costituzionale: due anni e mezzo dopo, infatti, gli elettori respinsero nel referendum del 4 dicembre 2016 il pacchetto di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi