Pubblicità atti di gara al bivio tra informazione e oneri di diligenza

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 12/2020) ha chiarito, in linea con i principi di derivazione europea, che la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, quando per la proposizione del ricorso sia necessaria la conoscenza di ulteriori elementi dell’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito della verifica di anomalia, che non siano stati oggetto di pubblicazione o informativa...

