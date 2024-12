Raggruppamenti: ancora valida la corrispondenza tra partecipazione, esecuzione e requisiti di qualificazione

Relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese resta fermo nel settore dei lavori, anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il principio della corrispondenza tra quote di partecipazione e corrispondenti quote di esecuzione delle prestazioni e requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa raggruppata. Le specifiche norme relative alla qualificazione degli esecutori dei lavori non consentono infatti di aderire all’impostazione, valevole per le forniture e i servizi, secondo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi