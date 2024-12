Razionalizzazione delle partecipate, la mancanza del controllo pubblico va adeguatamente motivata

Succede non di rado che a fronte di una quota irrisoria di partecipazione e in assenza della sottoscrizione di patti parasociali e clausole statutarie di controllo congiunto, l’ente escluda, per la partecipata, l’esistenza di un controllo pubblico. Però ai fini dei provvedimenti di razionalizzazione periodica adottati ex articolo 20 del Tusp, a fronte della composizione del capitale sociale detenuto per la maggioranza da pubbliche amministrazioni, l’esclusione dell’esistenza di un controllo pubblico...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi