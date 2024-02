Regionalismo differenziato, rebus Lep per una vera perequazione

Il testo del Ddl Calderoli, passato al Senato il 23 dicembre scorso, oramai prossimo a essere incardinato alla Camera dei Deputati, conseguirà verosimilmente la sua approvazione definitiva. Diventerà quindi legge dello Stato, attuativa del regionalismo asimmetrico, sancito dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

Tuttavia, sarà una legge non affatto esaustiva delle certezze che la Costituzione pretende per rendere i Lep, riferiti ovviamente alle materie a essi riconducibili, uguali in tutto...