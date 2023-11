Relazione di fine mandato, il termine per la sottoscrizione va calcolato a ritroso dalla data fissata per le elezioni di Amedeo Di Filippo

Lo afferma la sezione delle autonomie della Corte dei conti con una deliberazione che il Viminale ha segnalato con una circolare

Nel caso in cui la data fissata per le elezioni comunali o provinciali risulti antecedente alla scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere calcolato a ritroso computandolo dalla data fissata per le nuove elezioni. Lo afferma la sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 15/2023, che il Viminale ha segnalato con la circolare n. 101/2023.

Le norme

La sezione delle autonomie è stata chiamata a dirimere orientamenti interpretativi contrastanti in tema di individuazione della decorrenza del termine previsto dall’articolo 4, comma 2, del Dlgs 149/2011 per la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco o del presidente di provincia: se debba essere individuato nella scadenza del mandato sancita dall’articolo 51 del Tuel; oppure in cinque anni decorrenti dalla data delle precedenti elezioni, prescindendo dalla data fissata per le nuove consultazioni; oppure ancora a ritroso avuto riguardo alla data fissata per le nuove elezioni nell’ipotesi in cui siano state indette per una data antecedente alla scadenza del mandato del soggetto in carica.

Il comma 2 dell’articolo 4 dispone che la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione deve risultare certificata dall’organo di revisione e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per poi essere pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti. In caso di scioglimento anticipato, il comma 3 prevede che la sottoscrizione della relazione e la certificazione avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e nei tre giorni successivi sono trasmesse alla locale Corte dei conti, con pubblicazione entro i sette giorni successivi. In caso di mancato adempimento il comma 6 impone la riduzione della metà dell’indennità di mandato.

Il quesito

Nel caso sottoposto dalla sezione regionale di controllo dell’Umbria la data fissata per le elezioni è antecedente al termine di scadenza del mandato, a fronte del quale alcune sezioni hanno calcolato il termine a ritroso di sessanta giorni partendo dalla data fissata per le nuove consultazioni, altre hanno individuato la scadenza del quinquennio. Nell’impostare il proprio ragionamento, la sezione delle autonomie parte dall’assunto che la relazione di fine mandato è finalizzata ad assicurare che, alla conclusione del mandato elettorale, venga elaborato e diffuso un articolato e completo quadro informativo dell’attività amministrativa svolta. E che a garanzia della completezza, confrontabilità e attendibilità dei dati, è imposta l’adozione di un preciso schema dettato normativamente, con certificazione dell’organo di revisione e trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In questo quadro è sanzionabile non solo la mancata elaborazione della relazione, ma anche il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge, da cui deriva la particolare attenzione da riservare al rigoroso rispetto della tempistica.

La sottoscrizione

Il secondo comma dell’articolo 4 impone la sottoscrizione della relazione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, che è il momento da cui prende avvio tutto il procedimento disciplinato dalla legge e che culmina con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’ente. Occorre dunque individuare il giorno di scadenza del mandato, che per legge è individuata nel giorno in cui scadono i cinque anni decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni precedenti (o dalla proclamazione degli eletti, come ritenuto da una parte della giurisprudenza). Questa soluzione, affermano i magistrati contabili, è utilizzabile tutte le volte in cui la scadenza del mandato matura prima della data di svolgimento delle elezioni, non quando questa venga fissata prima del compimento dei cinque anni, essendo la finestra temporale definita dalla legge 182/1991 dal 15 aprile al 15 giugno.

In questi casi, infatti, considerare come dies a quo il compimento del termine quinquennale dallo svolgimento delle precedenti elezioni comporta la compressione del periodo di riflessione sull’operato dell’amministrazione uscente, essendo possibile che la relazione di fine mandato venga pubblicata a ridosso delle elezioni o, addirittura, dopo la scadenza delle stesse. Pertanto, il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni che, in ogni caso, costituiscono per legge la data di inizio del mandato successivo.