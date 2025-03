Rendiconti, cassa e pagamenti al centro dei controlli dei revisori

Nel rendiconto 2024 l’anticipata pubblicazione delle linee guida e del questionario da parte della Corte dei conti consente ai revisori di includere nelle loro relazioni le aree di controllo richieste dai magistrati contabili, come riportato da Nt+ Enti locali & Edilizia del 13 marzo. Quest’anno, per la prima volta in vent’anni, sono stati pubblicati nello stesso giorno, e con anticipo rispetto al passato la deliberazione della Corte dei conti (la 8/2025) che approva le linee guida e i questionari...

