Rfi, accordo quadro da 733 milioni per i sistemi di segnalamento

Con un bando suddiviso in 38 lotti Rete ferroviaria italiana manda in gara, attraverso il sistema di qualificazione, opere per un valore complessivo di 733.433.278 euro. Al via la procedura relativa all’accordo quadro per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi e delle apparecchiature relativi al sottosistema strutturale Comando Controllo Segnalamento, ricadenti nelle tratte ferroviarie e nelle località di giurisdizione delle Direzioni...

