Rfi, bando da 121,2 milioni per realizzare il bypass di Augusta

Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del bypass ferroviario di Augusta lungo la tratta Catania-Siracusa.

L’importo del bando, finanziato con fondi Pnrr, è di 121.255.371 euro, di cui 4.895.279 per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, 1.770.677 euro per la progettazione esecutiva comprensiva della redazione del piano della sicurezza.

L’ appalto è costituito da un unico lotto in quanto la ripartizione non garantirebbe...