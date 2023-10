Rfi manda in gara il Parco Fuori Muro a Genova Sampierdarena di M.Fr.

Appalto integrato in lotto unico. Importo a base d’asta di quasi 31 milioni (più eventuali lavorazioni aggiuntive). Offerte entro il 31 ottobre

High speed train arrives on the railway station at sunset. Modern intercity train in motion on the railway platform. Passenger train on railroad with motion blur effect. Railway transportation









Rfi lancia l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’appalto “multidisciplinare” relativo ai lavori di adeguamento del Parco Fuori Muro nel Bacino portuale di Genova Sampierdarena. L’intervento - mandato in gara con procedura aperta e in lotto unico - ha una base d’asta di quasi 31 milioni (esattamente 30.956.535,76 euro). La scelta di non suddividere la gara in più lotti viene motivata con la spiegazione che «la ripartizione non garantirebbe un’autonomia funzionale tale da consentire l’utilizzazione compiuta di singoli lotti. Inoltre, l’affidamento ad un unico OE risponde alle esigenze di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni». Il bando pubblicato sulla Gazzetta europea indica un valore di 42,4 milioni circa, comprensivo di lavorazione che potranno essere affidate all’aggiudicatario a discrezione della stazione appaltante.

Alle imprese esecutrici si richiede il possesso delle seguenti categorie Soa: OG03 (prevalente); SQ 004 - LAR-003; SQ 005 - LIS-C; SQ001 - LTE-002; SQ 001 - LTE-004; OG01; OG10; OS19; OS28; OS21; OS03; OS30, oltre alla bonifica del terreno da eventuali esplosivi. Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi (e relativi punteggi): organizzazione delle attività e caratteristiche impresa (max 20 punti); aspetti tecnici migliorativi (max 40 punti); consegna in anticipo sui tempi previsti (max 20 punti); ribasso sul prezzo (max 20 punti). L’intervento va completato in massimo 1.170 giorni. Per le offerte c’è tempo fino al 31 ottobre prossimo.