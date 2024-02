Riapre lo sportello per il bonus colonnine

Risorse ancora disponibili. Riparte, così, lo sportello per la richiesta di agevolazioni per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici dedicate alle utenze domestiche. Lo ha appena disposto il decreto direttoriale datato 7 febbraio 2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy.

Il contributo per le colonnine per gli utenti domestici (differenziato da quello dedicato a imprese e professionisti, che ha una linea di bandi e di finanziamenti a parte, sempre gestiti da Invitalia) può essere ...