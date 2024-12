Rifiuti urbani, raccolta differenziata al 66,6% - Bologna la più virtuosa

Oltre 29 milioni di tonnellate di rifiuti urbani nel 2023, lo 0,7% in più dell’anno prima, in un’Italia segnata ancora da alcune differenze nei processi di trattamento e di riciclo ma che vede ridursi il divario tra Nord e Sud per la raccolta differenziata di 4,5 punti percentuali (10,4 milioni di tonnellate sul primo fronte, il 73,4% del totale, mentre il Mezzogiorno si attesta a circa 5,2 milioni di tonnellate, pari a 58,9%). Con l’asticella nazionale che si colloca al 66,6% della produzione totale...

