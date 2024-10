Riforma Accrual negli enti locali: tante aspettative, troppi distinguo

La riforma Accrual sta procedendo a passo spedito dal punto di vista normativo (da ultimo Dl 113/2024, in corso di approvazione), continuano però a sussistere dubbi e incertezze, in particolare sul lato enti locali. Annunciata come la riforma destinata a sovvertire la contabilità gestionale degli enti locali, è stata depotenziata dalle indicazioni di autorevoli esponenti della Ragioneria dello Stato, in merito al mantenimento della contabilità finanziaria con valenza autorizzatoria.

All’interno della...