Riforma Accrual, l’impatto sul patrimonio a discapito del risultato di esercizio

L’introduzione del sistema Accrual porterà un profondo cambiamento culturale nelle amministrazioni pubbliche: non saranno più valutate solo in base al risultato economico annuale, ma anche sulla consistenza del loro patrimonio di funzionamento. Questo nuovo orientamento culturale sarà implementato a partire dal 2026, come stabilito dalla riforma abilitante Pnrr 1.15.

Il quadro concettuale specifica che il sistema contabile economico-patrimoniale sarà la base principale per la rendicontazione finanziaria...