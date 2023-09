Riforma del Fisco, nei Comuni sanatorie autonome ma solo «in casi eccezionali» di Giovanni Parente e Gianni Trovati

Pronte le bozze dell’attuazione: mini-incrementale per gli aumenti da rinnovi contrattuali









Tredicesime detassate anche per i pensionati, aliquota gevolata al 10% per gli incrementi contrattuali (massimo 500 euro l’anno) in una sorta di mini flat tax incrementale per i dipendenti, deduzione per le spoese per smart working, spostamenti da casa a lavoro e formazione, oltre alla messa a regime del prelievo leggero sui premi di produttività. Sono i contenuti dell’ultima bozza elaborata dalla commissione chiamata a costruire le proposte normative per l’attuazione della delega fiscale per quanto...