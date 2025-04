Rigenerazione, il recupero di ampie metrature mantiene memoria del passato

Nella città di Łódź, a 120 km da Varsavia, nel cuore della Polonia, il nuovo quartiere di Fuzja (che significa, in italiano, “fusione”) è un ex distretto industriale del tessile che, su progetto degli architetti di Medusa Group, si sta trasformando in un nuovo quartiere di otto ettari per 90mila mq di residenze, commercio e usi culturali di nuova generazione.



Una ricucitura del tessuto urbano, che consente il recupero di 15 immobili storici e innesta servizi e verde, senza tradire l’identità originaria...

