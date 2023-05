Rigenerazione urbana: le ex fabbriche si trasformano in collettori di servizi e socialità di Alexis Paparo

A Milano come a Bari, a Bergamo come a Napoli i siti industriali dismessi diventano quartieri smart, parchi, musei e hotel. Da buchi neri urbanistici a contenitori di aggregazione e cultura









È stato uno degli spazi più interessanti del Fuorisalone 2023 e sarebbe riduttivo definirlo uno showroom. In via Bovio a Milano, nel quartiere Maciachini, sta prendendo vita il nuovo progetto di Paola Lenti, marchio di outdoor e indoor made in Meda, che fa rinascere in versione olistica gli oltre 4mila metri quadri di una ex fabbrica di cinghie meccaniche. Un polmone verde, catalizzatore di eventi, in linea con la filosofia sostenibile del marchio, aperto alla città e nuovo motore di un quartiere...