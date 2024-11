Rigenerazione urbana, Inu: il governo taglia 1,6 miliardi, ci ripensi

«Un miliardo e 600 milioni di tagli alla rigenerazione urbana è un grave errore del governo, che per giunta confligge con l’orientamento espresso dalla maggioranza di approvare una legge proprio sulla rigenerazione urbana. Rivolgiamo un appello all’esecutivo e al Parlamento per il ripristino delle risorse»: così in una nota l’Istituto Nazionale di Urbanistica sui contenuti dell’articolo 104 della Manovra in discussione alle Camere. L’Inu segnala «il taglio lineare di 800 milioni ai cosiddetti PinQuA...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi